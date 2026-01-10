Versión Impresa
Estados Unidos muestra su apoyo a manifestantes contra el régimen islamista de Irán

  • Por Jessica González
10 de enero de 2026, 09:49
Marco Rubio, Secretario de Estado, se pronunció. (Foto: El País)

Las protestas continúan en el país y las cantidad de víctimas mortales sigue aumentado.

Luego de 14 días de protestas en Irán, Estados Unidos ha manifestado su apoyo a los manifestantes contra el régimen islamista de Irán

A través de su cuenta de X, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su respaldo a las protestas que se desarrollan en Irán desde hace 14 días, con el mensaje: "Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán".

Las protestas, originadas por la crisis económica, comenzaron el 28 de diciembre y se han extendido a decenas de ciudades, cuestionando al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Trump lanza advertencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre una posible intervención en Irán debido a la represión de los manifestantes. 

Por su parte, Reza Pahlavi, hijo mayor del último sha de Irán, instó a la población a sumarse a una huelga general para "doblegar por completo" a la República Islámica y al "aparato represivo" liderado por Khamenei.

Cabe mencionar que las tensiones entre Estados Unidos e Irán se originaron desde 1979, cuando estudiantes islámicos tomaron la embajada estadounidense en Teherán y mantuvieron secuestrados a 52 funcionarios durante 444 días para exigir la extradición del sha Mohamad Reza Pahlavi, derrocado por la revolución encabezada por Khamenei.

Con información de Infobae.

