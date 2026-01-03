Trump: vicepresidenta de Venezuela dijo estar dispuesta a cooperar con EE.UU.

Bajo las leyes venezolanas, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, es quien debería asumir la presidencia ante la "falta absoluta" del mandatario.
Donald Trump dio una conferencia de prensa este sábado 3 de enero, horas después de que Nicolás Maduro fuera capturado en Venezuela, tras bombardeos en Caracas.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le dijo al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que está dispuesta a cooperar con Washington tras la captura de Nicolás Maduro, afirmó Trump.
"Marco acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione", aseguró el presidente estadounidense tras ser cuestionado sobre el futuro de Venezuela.
El mandatario estadounidense aseguró que Estados Unidos "gobernará" Venezuela hasta que pueda producirse una transición política, tras la operación militar para sacar del país al líder venezolano.