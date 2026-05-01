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Este es el listado de los nueve partidos políticos que canceló el TSE

  • Por Jessica Osorio
01 de mayo de 2026, 09:59
El TSE dio a conocer a representantes de organizaciones políticas la resolución sobre la cancelación de nueve partidos. (Foto: Archivo/Soy502)

El TSE dio a conocer a representantes de organizaciones políticas la resolución sobre la cancelación de nueve partidos. (Foto: Archivo/Soy502)

Las autoridades electorales dieron a conocer la cancelación de nueve partidos que habían participado en las elecciones generales 2023.

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer ante los delegados de organizaciones políticas sobre la cancelación de nueve partidos.

Dichas agrupaciones participaron en el proceso electoral celebrado en 2023. Se trata de:

  1. Movimiento para la Liberación de los Pueblos
  2. Partido Republicano
  3. Partido de Integración Nacional
  4. Unión Republicana
  5. Partido Político Mi Familia
  6. Partido Humanista Guatemalteco
  7. Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)
  8. Podemos
  9. Partido Popular Guatemalteco

Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cancelación de una agrupación de este tipo procede cuando no obtiene al menos el 5% de los votos válidos en elección presidencial o no logra al menos una diputación al Congreso.

Otros motivos pueden ser el incumplimiento de requisitos de organización y funcionamiento interno o de obligaciones ante el TSE.

Asimismo, una resolución judicial también puede provocar dicha cancelación. 

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