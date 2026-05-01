Este es el listado de los nueve partidos políticos que canceló el TSE

Las autoridades electorales dieron a conocer la cancelación de nueve partidos que habían participado en las elecciones generales 2023.
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer ante los delegados de organizaciones políticas sobre la cancelación de nueve partidos.
Dichas agrupaciones participaron en el proceso electoral celebrado en 2023. Se trata de:
- Movimiento para la Liberación de los Pueblos
- Partido Republicano
- Partido de Integración Nacional
- Unión Republicana
- Partido Político Mi Familia
- Partido Humanista Guatemalteco
- Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)
- Podemos
- Partido Popular Guatemalteco
Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cancelación de una agrupación de este tipo procede cuando no obtiene al menos el 5% de los votos válidos en elección presidencial o no logra al menos una diputación al Congreso.
Otros motivos pueden ser el incumplimiento de requisitos de organización y funcionamiento interno o de obligaciones ante el TSE.
Asimismo, una resolución judicial también puede provocar dicha cancelación.