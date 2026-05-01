Magistrado suplente del TSE fue asesor de la empresa que objetó contrato en el Renap

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Skinner Klee habló con Soy502 y asegura que no existe conflicto de interés por la asesoría que brindó a la empresa Iafis Guatemala, la cual objetó el contrato del sistema biométrico del Renap

El contrato recién adjudicado a la empresa Innovatrics por el sistema biométrico utilizado por el Registro Nacional de las Personas (Renap), no sólo fue objetado por Iafis Guatemala, proveedor único que venía prestando este servicio, sino que dicho acción legal fue presentada por su asesor jurídico: el abogado Alfredo Skinner-Klée Arenales, quien es el actual magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Esto fue confirmado a Soy502 por el propio magistrado suplente del TSE, quien aceptó haber asesorado a Iafis Guatemala, al presentar una acción de amparo ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, en la que, junto a la abogada María Gabriela Coronado Díaz, figuraron como abogados.

Al ser cuestionado sobre si su actuar en este proceso podría representar un posible conflicto de interés debido a que su nombre aparece en representación de Iafis Guatemala, Skinner Klée Arenales afirma que no, pues este fue caso que fue desestimado.

Alfredo Skiner-Klée es magistrado suplente del TSE y ha sido cuestionado por posible conflicto de interés por una empresa a la que asesoró. (Foto: Archivo / Soy502)

"Antes de postularme al TSE fui asesor y planteé una objeción a un proceso de licitación. Ya se ventiló en un amparo, lo desestimaron y acabo el proceso", explicó.

Agregó que no puede existir conflicto de interés porque en su calidad de magistrado suplente: "No tengo nada de injerencia en el Renap. Es más, este TSE tomó posesión después de la compra, ya se había terminado. Eso es una exageración", expuso.

Ante la pregunta de si es fundador del bufete de abogados que asesora a la empresa que objetó el proceso de compra del sistema biométrico, como lo expone en su hoja de vida que presentó ante la Comisión de Postulación para la selección de candidatos a magistrados del TSE, Skinner Klée insiste: "Ese cliente lo dejo cuando asumo la magistratura y el caso ya se terminó cuando asumí la magistratura. Eso ya se acabó, ya es pasado", asevera.

Skinner-Klée explica que, aunque los magistrados suplentes del TSE, pueden seguir ejerciendo la profesión, ese es un caso que "ya concluyó, que ya terminó" y que es algo que no tocaría, pues sigue siendo parte de ese bufete.

Riesgo de conflicto de interés

Para el analista de Acción Ciudadana, César Vega, en principio, este caso ilustra una problemática mucho más profunda y es que en Guatemala es un país de "puertas giratorias", es decir trabajar en empresas y luego pasar a puestos donde se toman decisiones de procesos de contratación públicas y eso genera un conflicto de interés.

Vega explica que existe riesgo de conflicto de interés, aunque no se ve tan directo. Existe vulnerabilidad al proceso e independencia del TSE, "porque estas empresas de tecnología ofertan en otros lados, por lo que no se puede destacar que, dentro de los procesos de transformación digital que va sufrir el órgano electoral esté exento".

En cuanto a la defensa del magistrado al afirmar que esa relación sí existió en la asesoría de Iafis Guatemala, Vega dice que, eventualmente ese conflicto puede acrecentarse ahora en su posición en el TSE, por lo que reitera lo importante que este tipo de relaciones se den a conocer previo a asumir estos cargos.

El actual magistrado suplente del TSE, durante su participación en la Comisión de Postulación en el Congreso, presentó en su hoja de vida que es parte socio del bufete de abogados que asesoró a Iafis.

"La defensa del magistrado puede ser cuestionable porque el potencial conflicto de interés existe, esta allí. La relación no se borra, a eso es lo que se denomina puertas giratorias", explica.

En contraposición a lo que se pueda decir de la relación que Skinner-Klée tiene al poder ejercer la profesión siendo magistrado suplente del TSE. Vega se cuestiona cuáles son los mecanismos que el ente electoral va tener para ser considerado en otros procesos que pueda tener.

Asegura que lo ideal sería que el magistrado suplente haga público el conflicto de interés que pueda tener.

"¿Qué otras empresas de tecnología ha representado? Pues se seguirá viendo la necesidad de adquirir este tipo de servicio", puntualiza Vega.

Riesgo de DPI y TSE

El analista independiente, Renzo Rosal, coincide con Vega al afirmar que "evidentemente existe un conflicto de interés" porque no sólo se trata de ser un magistrado suplente que recién acaba de asumir, sino porque existe un nivel de vinculación orgánico muy fuerte entre el Renap y el TSE, sobre todo porque el directorio de este registro es presidido por un magistrado del órgano electoral.

Rosal dice que este caso no se trata de algo que pudiera estar muy lejano, como podría una institución que necesite un servicio como un Ministerio, una Secretaría siempre de orden público, pero el Renap es un ente casi hermano del TSE, comenta.

"Él (Skinner-Klée), aunque su nombre no aparezca en el directorio eso no importa, lo que si importa es que el Tribunal que él conforma está allí, por lo que el argumento de que él no tiene nada que ver se cae", explica.

El actual magistrado suplente figura como abogado de la empresa Iafis. (Foto: Cristóbal Véliz / Soy502)

Agrega que, en su momento, sí el representó la empresa que objetó este evento, antes de postularse al cargo de magistrado, debió de dejar de manera evidente, pública y documentada que renunciaba a esa representación legal. "Si no lo hizo, el problema es de él, el error es él", enfatiza.

En cuanto a la defensa del magistrado suplente de que, ahora en su función en el TSE, a pesar de que puede seguir ejerciendo ya no tocará ese cliente, Rosal dice que lo que también es evidente es que existen relaciones muy grises y opacas, que no deben suceder a futuro.

Al finalizar, Rosal dice que si en el bufete este caso ya quedó atrás desde hace meses y que esa empresa dejó de serlo hace unos ocho meses, un año o más, el magistrado suplente se libraría de este señalamiento, pero si existe una relación, asegura que "él esta manchado".