Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Fuertes imágenes: vehículo a excesiva velocidad impacta contra conductor (video)

  • Por Jessica González
06 de febrero de 2026, 12:01
El conductor terminó impactando con otro auto. (Foto: captura de video)

El conductor terminó impactando con otro auto. (Foto: captura de video)

La víctima sale brutalmente expulsada y queda en el pavimento. 

OTRAS NOTICIAS: ¡Fuerte accidente! Conductor impacta contra un arriate en zona 14 (video)

Un fuerte accidente, ocurrido en San Benito Petén, fue grabado por una cámara del sector. 

Las imágenes muestran cómo un motorista está por cruzar la calle, cuando un carro, a excesiva velocidad, pasa impactando sobre él.

El motorista sale expulsado del vehículo, pega sobre el bordillo de la banqueta y queda tendido en la calle. 

(Foto: captura de video)
(Foto: captura de video)

El auto sigue de largo y termina chocando con otro carro que está esperando en la esquina para avanzar.

Una peatón, que también iba a cruzarse, es alcanzado por la víctima de la moto.

Mira aquí las imágenes:

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar