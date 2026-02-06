Fuertes imágenes: vehículo a excesiva velocidad impacta contra conductor (video)

La víctima sale brutalmente expulsada y queda en el pavimento.
Un fuerte accidente, ocurrido en San Benito Petén, fue grabado por una cámara del sector.
Las imágenes muestran cómo un motorista está por cruzar la calle, cuando un carro, a excesiva velocidad, pasa impactando sobre él.
El motorista sale expulsado del vehículo, pega sobre el bordillo de la banqueta y queda tendido en la calle.
El auto sigue de largo y termina chocando con otro carro que está esperando en la esquina para avanzar.
Una peatón, que también iba a cruzarse, es alcanzado por la víctima de la moto.
Mira aquí las imágenes: