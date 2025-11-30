Le dan el último adiós a Raquel Escalante en Santa Rosa

-

El deseo de la presentadora guatemalteca er que su última velación fuera en su vivienda en Santa Rosa, de donde era originaria.

La tarde de este domingo 30 de noviembre, la presentadora guatemalteca Raquel Escalante fue trasladada a su tierra natal e Santa Rosa, donde familiares, amigos y vecinos la despidieron con muestras de solidaridad y apoyo.

(Foto: Redes sociales)

Una caravana acompañó el féretro hasta la vivienda de Escalante, donde se realizó una misa para darle el último adiós a la presentadora.

Imágenes de TV Azteca Guatemala mostraron a residentes del lugar esperando con globos blancos la llegada del cortejo fúnebre.

Según se informó, el deseo de Raquel Escalante era ser velada en su hogar en Santa Rosa, donde se realiza una ceremonia previa a su sepultura.

(Foto: Redes sociales)

Su enfermedad

En marzo de 2024 compartió su diagnóstico de cáncer, buscando crear conciencia y al mismo tiempo agradecer el apoyo de quienes la acompañaban.

La joven compartió videos desde el hospital, donde recibía tratamientos para combatir el tumor. Siempre enfrentó sus momentos más difíciles con una sonrisa, a pesar del dolor físico y emocional.

(Foto: Redes sociales)

Trayectoria

Raquel Escalante, originaria de Santa Rosa, fue Miss Guatemala Intercontinental 2021, cuarta finalista en Miss City Tourism World 2017 y participó en la final de Miss Tourism World en China.

En la televisión nacional, participó en "Combate" y "Sabadísimo", de los canales de Albavisión, también fue parte de la familia de TV Azteca Guate, en el programa "¡Qué Chilero!", donde fueron sus últimas apariciones en cámara.