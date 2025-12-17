Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Último adiós: Rinden honras fúnebres a periodista Agustín Zapeta

  • Con información de Surama Rodas / Colaboradora
17 de diciembre de 2025, 17:07
Cientos de personas se reunieron para darle el último adiós al periodistas Agustín Zapeta. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Cientos de personas se reunieron para darle el último adiós al periodistas Agustín Zapeta. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Familiares y vecinos de la localidad se acercaron a despedirse del comunicador social Agustín Zapeta.

ARTÍCULO RELACIONADO: Inacif confirma causa de muerte del periodista Agustín Zapeta

En el sector La Trinidad, del municipio de Santo Tomás La Unión, en Suchitepéquez, fueron velados los restos del comunicador social Jorge Agustín Zapeta Aguilar.

El periodista fue hallado muerto en el municipio de San Pablo Jocopilas, donde fue localizado el martes pasado entre cafetales.

(Foto: Surama Rodas/Colaboradora)
(Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Durante el sepelio, la familia evitó brindar declaraciones y señaló que el caso queda en manos de las autoridades, a quienes pidieron esclarecer el crimen y hacer justicia.

(Foto: Surama Rodas/Colaboradora)
(Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Posteriormente, los restos fueron trasladados a la cabecera municipal, donde se le rindió un homenaje póstumo. El alcalde Juan Pablo Chávez destacó su vocación periodística y su compromiso por mantener informada a la población.

(Foto: Surama Rodas/Colaboradora)
(Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

El ataúd fue cubierto con la bandera municipal y, con un minuto de aplausos, se despidió su paso por el parque municipal, lugar que frecuentaba para informar a la comunidad.

(Foto: Surama Rodas/Colaboradora)
(Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

(Foto: Surama Rodas/Colaboradora)
(Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar