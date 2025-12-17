Último adiós: Rinden honras fúnebres a periodista Agustín Zapeta

Familiares y vecinos de la localidad se acercaron a despedirse del comunicador social Agustín Zapeta.
En el sector La Trinidad, del municipio de Santo Tomás La Unión, en Suchitepéquez, fueron velados los restos del comunicador social Jorge Agustín Zapeta Aguilar.
El periodista fue hallado muerto en el municipio de San Pablo Jocopilas, donde fue localizado el martes pasado entre cafetales.
Durante el sepelio, la familia evitó brindar declaraciones y señaló que el caso queda en manos de las autoridades, a quienes pidieron esclarecer el crimen y hacer justicia.
Posteriormente, los restos fueron trasladados a la cabecera municipal, donde se le rindió un homenaje póstumo. El alcalde Juan Pablo Chávez destacó su vocación periodística y su compromiso por mantener informada a la población.
El ataúd fue cubierto con la bandera municipal y, con un minuto de aplausos, se despidió su paso por el parque municipal, lugar que frecuentaba para informar a la comunidad.