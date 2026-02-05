¡Únete al equipo! El Zoológico La Aurora abre nueva vacante

Si quieres trabajar rodeado de naturaleza y animales, esta puede ser una buena oportunidad.
El Zoológico La Aurora abrió una nueva vacante para quienes deseen unirse a su equipo.
El recinto está contratando un Diseñador Web Frontend-Odoo Website
Algunos de los requisitos para aplicar son:
- Experiencia en WordPress y/o Doo Website, diseño gráfico, creación de contenido audiovisuales, entre otros.
- Tener un técnico o estudios universitarios en diseño web, diseño digital, UX/UI, desarrollo web, sistemas o carrera afín.
- Buen criterio visual y atención al detalle, organización y gestión del tiempo.
Si estás interesado envía tu CV al correo zoo.bancodecandidatos@gmail.com.
Debes incluir pretensión salarial y colocar en el asunto la plaza que solicitas.