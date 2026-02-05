Versión Impresa
¡Únete al equipo! El Zoológico La Aurora abre nueva vacante

  • Por Jessica González
05 de febrero de 2026, 12:36
El recinto busca personal para su equipo. (Foto: archivo/Soy502)

Si quieres trabajar rodeado de naturaleza y animales, esta puede ser una buena oportunidad.

El Zoológico La Aurora abrió una nueva vacante para quienes deseen unirse a su equipo.

El recinto está contratando un Diseñador Web Frontend-Odoo Website

Algunos de los requisitos para aplicar son: 

  • Experiencia en WordPress y/o Doo Website, diseño gráfico, creación de contenido audiovisuales, entre otros.
  • Tener un técnico o estudios universitarios en diseño web, diseño digital, UX/UI, desarrollo web, sistemas o carrera afín.
  • Buen criterio visual y atención al detalle, organización y gestión del tiempo.

Si estás interesado envía tu CV al correo zoo.bancodecandidatos@gmail.com.

Debes incluir pretensión salarial y colocar en el asunto la plaza que solicitas. 

