El United de Carrick sorprende al City y se lleva el derbi de Mánchester

En el primer partido en el banquillo de su nuevo entrenador, Michael Carrick, el Manchester United venció al Manchester City (2-0), este sábado en Old Trafford en la apertura de la jornada 22 de la Premier League, asestando un duro golpe a las esperanzas de título de su gran rival.
Carrick, nombrado entrenador de los Red Devils hasta el final de temporada, aprovechó la apatía del City, con su equipo haciéndose con el control del juego desde el inicio.
Avisaron Harry Maguire con un cabezazo al travesaño (3) y un disparo de Patrick Dorgu despejado por Gianluigi Donnarumma (22).
El guardameta italiano también se lució en la segunda parte ante Amad Diallo (57) y Bryan Mbeumo (63), pero terminó cediendo dos minutos más tarde ante este último, habilitado por Bruno Fernandes (65).
Frente a unos Citizens totalmente inofensivos, que solo han sumado 3 puntos de 12 desde el comienzo del año, Dorgu puso fin al suspenso gracias a un centro de Matheus Cunha, aprovechando una defensa lenta y desorientada, privada un mes más del portugués Ruben Dias (76).
Con esta victoria, el United asciende provisionalmente al cuarto puesto. El City permanece segundo, a siete puntos del Arsenal, que pudo ampliar la ventaja tras un empate sin goles ante el Nottingham Forest.