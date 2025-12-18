Bajan los precios de cilindros de gas propano

Autoridades confirman baja en el precio del gas propano.
Este 18 de diciembre de 2025 los precios de cilindros de gas presentaron una baja en los costos.
Heydy Godínez, jefe del Departamento de Análisis Económico de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, informó que se observó una reducción en los precios de cilindros de GLP en todas las presentaciones, siendo las siguientes:
- Cilindro de 25 libras, disminuyó Q12.00, para un precio actual de Q98.00
- Cilindro de 35 libras, disminuyó Q17.00, para un precio de Q137.00
- Cilindro de 100 libras, disminuyó Q48.00, para un precio de Q392 al consumidor final.