Uriel Barrondo es top-10 en Campeonato Mundial de Marcha

El guatemalteco Uriel Barrondo tuvo una mañana soñada al concluir en el top-10 de la prueba de 42 kilómetros del Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipos, que se desarrolló en Brasilia, capital de Brasil.
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Su determinación, constancia y entrega en cada paso, rindieron fruto en un de las pruebas más exigentes del atletismo.
Barrondo concluyó en el puesto 10 con un tiempo de 3 horas, 11 minutos y 17 segundos, superando a rivales de alta trayectoria. El medallista olímpico Erick Barrondo cruzó la meta de la misma prueba en el puesto 18 con un tiempo de 1 horas, 14 minutos y 15 segundos.
Otro guatemalteco que vio acción en los 42 kilómetros fue Roberto Carlos Marroquín, quien cerró en la posición 37 con un crono de 3 horas, 28 minutos y 22 segundos.
Mientras, en los 21 kilómetros, José Ortiz fue puesto 41 y José Alejandro Barrondo fue descalificado por los jueces. En la rama femenina, María Peinado terminó en la casilla 55, Maritza Poncio en el puesto 57 y Yaquelin Teletor fue descalificada.