¡Usando ropa de militar! Así acechaba un abusador a sus víctimas en Retalhuleu

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Según las investigaciones, el hombre acechaba a mujeres principalmente durante la noche y luego abusaba de ellas.

EN CONTEXTO: Abusador intentó desarmar a un agente de la PNC para huir y terminó herido de bala

Usar uniforme parecido al de un guardia de seguridad o prendas con apariencia militar era uno de los métodos que Luis David López, de 43 años empleaba para acercarse a sus víctimas, abusar de ellas y dificultar su identificación, según el Ministerio Público (MP).

López, quien es considerado un violador serial, fue capturado el pasado jueves 9 de julio en un operativo realizado en el cantón Cabañas, Retalhuleu, luego que varias denuncias en su contra lo señalaran de ser el responsable de abusar de mujeres del sector.

El hombre al intentar arrebatarle el arma a uno de los agentes policiales, terminó con una herida de bala en la pierna. (Foto: PNC)

De acuerdo con el MP, el sospechoso operaba principalmente en los sectores de Cabañas y Brisas de Monterrey II, donde interceptaba a mujeres generalmente durante la noche. Luego las intimidaba con pistola y armas blancas para someterlas.

En algunos casos, ocultaba su rostro con un pasamontañas o uniformes aparentemente de empresas de seguridad privada o del Ejército, una estrategia que confundía a las víctimas y que, al repetirse en varios hechos, fue clave para relacionar las denuncias.

Durante la aprehensión, López resultó herido de bala en la pierna tras forcejear con un agente a quien pretendía quitarle el arma de fuego.

Durante el cateo, se localizaron diversos indicios que quedaron bajo resguardo para fortalecer las pesquisas, entre las evidencias, ropa interior femenina. (Foto: PNC)

Tendría cómplices

Las pesquisas también determinaron que, cuando las mujeres iban acompañadas, el presunto agresor primero amenazaba e inmovilizaba a la persona que estaba con ellas para luego cometer la agresión sexual.

La investigación continúa en desarrollo y el ente investigador no descarta la participación de otras personas. Por su parte, la Policía Nacional Civil mantiene registro de 20 casos que podrían estar relacionados con López Juárez y posibles cómplices.