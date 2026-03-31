USCIS reanuda las revisiones de solicitudes de asilo

USCIS anunció que retomará la revisión de las solicitudes de asilo, pero continúan excluidos 39 países que están sujetos a la prohibición de viaje.
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El Gobierno de Estados Unidos reanudó parcialmente la revisión de solicitudes de asilo, luego que estas fueran suspendidas en noviembre de 2025.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) informó el 30 de marzo pasado, que levantó la suspensión, pero de manera parcial, debido a que continúan excluidos unos 39 países, entre estos Cuba y Venezuela.
La suspensión de las solicitudes fue parte de la política migratoria del presidente Donald Trump.
Ahora con el nuevo anuncio, los solicitantes de asilo podrá obtener una resolución sobre sus casos.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que la medida "permite que los recursos se centren en la continua y rigurosa investigación de seguridad nacional y seguridad pública para los casos de mayor riesgo", al tiempo que añadió que "el control y la investigación máximos para TODOS los extranjeros continúan sin interrupción".
Mantienen prohibición
La prohibición de viajar que estableció EE.UU. en diciembre de 2025, continúa afectando a 39 países.
- África: Somalia, Nigeria, Senegal, Chad, Eritrea, Libia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania y otros.
- Oriente Medio: Irán, Siria, Yemen
- Asia Central/Meridional: Afganistán, Laos
- Caribe/Latinoamérica: Cuba, Haití, Venezuela