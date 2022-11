Vecino que compartió el concierto de Daddy Yankee responde a las críticas

El abogado y Tik Toker Edgar CL reveló en su cuenta oficial que fue criticado por subir videos del concierto de Daddy Yankee desde su casa. Así respondió a sus "haters".

El generador de contenido contó en un video que muchos lo atacaron por transmitir el show desde su casa, acusándolo de presumir "... lo compartí para que lo vieran", dijo refiriéndose a que lo dedicó a quienes por varias razones no pudieron asistir y querían disfrutar del evento.

"Mucha gente o muchas personas se enojaron por eso, vean lo que provocó una noticia como esta", afirmó.

Edgar, quien cuenta con nacionalidad guatemalteca y taiwanesa y comparte tips legales y datos de las leyes de Guatemala en Tik Tok, contó que una página de Facebook se encargó de atacarlo.

El vecino afirmó que fue criticado por transmitir el show del puertorriqueño. (Foto: Daddy Yankee)

"Se enojan porque compartieron que yo hago en vivos y porque me dijeron 'tik toker', ese fue el enojo", expresó.

"Que fui ex candidato a diputado, es cierto y renuncié por acoso en redes sociales, ellos dijeron que no se dijo ese dato y no es cierto, hay varias noticias al respecto, es lo primero que hacen cuando me tiran, ponen mi foto con la casilla a la que yo representaba y esa casilla ganó, pero yo ya no estuve ahí, a mi no me mueve el dinero, ni soy un vividor político, ni tengo una de esas páginas que reciben dinero de políticos para atacar a otros políticos, además aquí dice que soy un acosador sexual, no que era a mí a quien acosaban en las redes...si yo era el acosador ya me habrían hecho un escándalo o la persona afectada habría salido diciendo que yo la acosé, si hubiese sido cierto", continuó.

"Desde que ataco a los políticos me comenzaron a atacar con estas situaciones, también me atacaron diciendo que me expulsaron de la San Carlos y soy docente de la USAC, acabo de cerrar mi pensum del doctorado en derecho constitucional, si no has visto el video ahí están las pruebas... en fin ya estoy acostumbrado, las cosas buenas nunca las van a ver", explicó.

Los seguidores le pidieron en los comentarios que siga transmitiendo los conciertos: "Lic, por favor transmita el concierto de Arjona", "Para Bad Bunny ¿nos podrías dar posada?" y "Le encargo que comparta el de Miel San Marcos" fueron algunos.

MIRA SUS DECLARACIONES:

@edgarcl094 #fypシ ♬ Aspiring Epic Orchestral 3 Minutes (Success, Inspirational, Cinematic) - AudioKraken

EL VIDEO QUE CAUSÓ CONTROVERSIA: