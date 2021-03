Temor, alarma e intranquilidad, es parte de lo que han vivido más de 3,400 familias que residen en Nimajuyú, ubicada en la zona 21, luego que un grupo de personas han tratado de invadir las áreas verdes de ese lugar y quienes habrían pagado Q1 mil por el derecho de "pelear por la tierra".

___

___

Los problemas iniciaron hace poco más de tres semanas cuando un grupo de unas 50 personas, en su mayoría mujeres, trataron de ocupar el área verde donde se ubica una cancha de baloncesto y un campo de fútbol a donde cada tarde llegan a jugar los niños que residen en el lugar.

Los vecinos temen por su vida. Los supuestos invasores los han amenazado. Este lunes 1 de marzo llegaron armados con piedras, botellas, palos, hierros y, hasta armas de fuego. Alrededor de 17 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

El grupo de invasores se ha incrementado, señalan vecinos. Pasaron de ser unas 50 personas, a contar con el apoyo de residentes de unos cinco asentamiento ubicados en los alrededores de Nimajuyú, cada uno ha debido pagar Q1 mil para tener el derecho de "pelear por la tierra" y de afianzarse de un espacio cuando ya se haya logrado la invasión.

Denuncian a presunta líder

Los vecinos de la residencial acusan a Marta Celaya Cup de liderar la invasión y de haber cobrado los Q1 mil. Argumentan que la mujer ha liderado más de 50 invasiones en el departamento de Guatemala, algunos de ellos en la zona 18, por lo que los ha amenazado con llevar pandilleros a atacarlos.

"Tenemos miedo. Nos han amenazado. Incluso, hoy (lunes) nos hicieron llegar un audio en el que dicen que no se van a detener y si es posible van a entrar a nuestras viviendas para atacarnos", lamentaron.

Sin embargo, los vecinos de Nimajuyú dicen estar organizados y dicen que evitarán que cualquiera se acerque a su territorio. "De aquí van a salir golpeados o linchados, porque esta área no es para invadir", dijo un vecino que evitó identificarse.

Los niños ya no pueden salir a las calles. Los padres de familia temen que puedan agredirlos. La situación está complicada y sienten que están solos, ya que ninguna de las autoridades ha llegado a apoyarlos como ellos quisieran.

Propiedad del terreno

Los vecinos de Nimajuyú se quejan de la falta de acción de las fuerzas de seguridad. Argumentan que, desde que empezó el problema, han tratado de coordinar con la Policía Nacional Civil (PNC) pero no han sido de mucha ayuda.

"Vienen dos o tres horas después de que se les llamó y cuando lo hacen no se llevan a los invasores, pese a que están ocupando un área que no es de ellos. Dicen que no pueden hacer nada y que solo están para resguardar la seguridad- ¿Qué pasaría si los invasores fueran al jardín de la casa del alcalde? No creo que digan lo mismo", criticó uno de los vecinos.

Según el viceministro de Seguridad, Enrique Franco, uno de los problemas que tienen para actuar es que no se sabe realmente quién es el propietario de los terrenos en disputa, por lo que plantean establecer una mesa de diálogo donde participe la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de los Derechos Humanos, así como la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo).

Pero los vecinos aseguran que tiene toda la documentación que respaldan que los terrenos están bajo su cargo y que en ellos se estableció para qué debía servir cada área. "Lo que pasa es que aquí hay un negocio que impulsó el exalcalde auxiliar, Jorge Mario García. La duda no es de quién son los terrenos, sino que cuál es la ganancia que obtendrá este señor", dijeron.

Incluso, aseguran que García publicó un video en sus redes sociales en el cual defiende la invasión y la promueve. "Tuvimos muchos problemas con él, otras invasiones lograron beneficios de inmediato como agua y servicio de luz. Él agilizó todo. Antes, nosotros teníamos agua todo el día, ahora nos llega sólo unas horas porque la comparten a los asentamientos", lamentaron.

En el plano de Nimajuyú se observan las áreas verdes con los que cuenta el residencial. (Foto: Cortesía)

En efecto, el exalcalde publicó un video en su cuenta de Facebook de fecha 16 de febrero en el que califica a los propietarios de Nimajuyú de descuidar las áreas verdes y de no haber hecho nada en estas. Con palabras soeces los calificó de no servir para nada, más que para "fregar" y de ser falsos líderes.

En tanto, los vecinos del residencial aseguran que García compartió en varias oportunidades con Marta Celada y otras líderes de las invasiones, a quien acusan de promover invasiones y que lo ha convertido en un negocio.

Mesa de diálogo

Las autoridades del Ministerio de Gobernación dan como solución crear una mesa de diálogo para que los residentes del condominio y los invasores lleguen a acuerdos.

Los vecinos de Nimajuyú no están de acuerdo. Dicen que no tienen por qué hablar con nadie que les quiere quitar lo que les corresponde. Mientras que los invasores argumentaron que ellos van a tomar esa tierra sí o sí.

Mientras la mesa se instala, las agresiones suben de tono. Y los vecinos ya no saben a quién más acudir, pues ya fueron a Udevipo, donde no han obtenido respuesta y temen ir al Ministerio Público, porque ya no confían en nadie.

Hasta el momento no hay soluciones. El viceministro de Gobernación solo propuso dejar un contingente de la PNC que estará en el lugar, según él, las 24 horas del día, para evitar que hayan confrontaciones.