¡Último adiós! Vecinos se reúnen para despedir al alcalde de Masagua (video)

El alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín, es recordado como un buen ser humano y esposo.
EN CONTEXTO: Alcalde de Masagua muere tras ataque armado en un desfile
Hoy 7 de diciembre, vecinos se reúnen frente al Palacio Municipal de Masagua, Escuintla, quienes esperan con mucho dolor poder despedir al alcalde de este municipio, tras haber sido víctima de un hecho violento durante un evento navideño celebrado una noche previa.
Se espera que su velación inicie en próximas horas.
Esposa se pronuncia
En redes sociales, Fernanda Arriola dedicó unas palabras de amor y gratitud a su pareja, quien perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado mientras ambos participaban en un desfile navideño en la aldea Obero, ubicada en dicho municipio.
El ataque armado fue en pleno evento y el jefe edil quedó desangrado en brazos de su esposa, quien con mucho dolor y desesperación lamentó ver cómo "arrebataron sus sueños, como indicó en su publicación.
"Tus sueños eran mis sueños, y juntos siempre fuimos un gran equipo; sos, fuiste y serás el amor de mi vida, por siempre", señala tras la pérdida de su esposo.