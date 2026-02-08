Vehículo cae a hondonada en ruta a San Pedro Ayampuc y deja dos heridos

Dos hombres resultaron heridos tras caída de vehículo en un barranco por circunstancias desconocidas.
Erson González, de 28 años, y Merlín Joab Rodríguez Salalá, de 34, resultaron heridos luego de que el vehículo en el que se conducían cayera a un barranco en el kilómetro 21.5 de la carretera que conduce hacia San Pedro Ayampuc.
Según la información brindada ambos presentaban únicamente heridas leves, por lo que no fue necesario su traslado hacia un centro asistencial.
De acuerdo con los reportes de los socorristas, por causas que aún no han sido establecidas, el picop color negro, salió de la vía y se precipitó a una hondonada de aproximadamente 10 metros de profundidad.
Al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios, quienes brindaron asistencia prehospitalaria a los ocupantes que se encontraban dentro de la cabina del vehículo al momento del incidente.
Las circunstancias que provocaron el accidente no han sido determinadas y serán las autoridades correspondientes quienes amplíen la información sobre el caso.