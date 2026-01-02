Versión Impresa
Joven es localizada sin vida y con señales de violencia en zona 21

  • Por Geber Osorio
02 de enero de 2026, 08:46
Ciudad de Guatemala
La víctima se encontraba en la vía pública de la zona 21 capitalina. (Foto: Bomberos Municipales)

El cadáver se encontraba en la vía pública, donde vecinos del sector dieron aviso a las autoridades.

El cuerpo de una joven fue localizado la mañana de este viernes 2 de enero en la parte baja del sector Nuevo Amanecer, en la zona 21 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales fueron alertados y al arribar al lugar constataron que se trataba de una mujer de aproximadamente 25 años, quien ya no contaba con signos vitales.

Además, indicaron que el cuerpo presentaba señales de violencia.

El cadáver se encontraba en la vía pública en el sector Nuevo Amanecer, en la zona 21. (Foto: Bomberos Municipales)
Los socorristas indicaron que se dio el aviso a las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de realizar las investigaciones para determinar las causas del crimen. 

