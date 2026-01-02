Joven es localizada sin vida y con señales de violencia en zona 21

El cuerpo de una joven fue localizado la mañana de este viernes 2 de enero en la parte baja del sector Nuevo Amanecer, en la zona 21 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales fueron alertados y al arribar al lugar constataron que se trataba de una mujer de aproximadamente 25 años, quien ya no contaba con signos vitales.

Además, indicaron que el cuerpo presentaba señales de violencia.

El cadáver se encontraba en la vía pública en el sector Nuevo Amanecer, en la zona 21. (Foto: Bomberos Municipales)