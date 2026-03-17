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¡Vehículo volcado! Accidente afecta el tránsito en la zona 9

  • Por Geber Osorio
17 de marzo de 2026, 17:08
Ciudad de Guatemala
El automóvil quedó volcado sobre la cinta asfáltica, en la zona 9. (Foto: Redes sociales)

El automóvil quedó volcado sobre la cinta asfáltica, en la zona 9. (Foto: Redes sociales)

El automóvil volcado obstruye uno de los carriles.

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Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde de este martes 17 de marzo, en la 5a. avenida y 11 calle de la zona 9 capitalina.

Por motivos que se desconocen, un automóvil terminó volcado sobre la cinta asfáltica, por lo que ha quedado obstruido uno de los carriles en el sector.

(Foto: Redes sociales)
(Foto: Redes sociales)

Bomberos Municipales atienen a los tripulantes del automotor, mientras la Policía Municipal de Tránsito regula la circulación vehicular.

(Foto: PMT)
(Foto: PMT)

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