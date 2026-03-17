¡No usó la pasarela! Cámara capta a peatón que provoca un accidente (video)

Las autoridades de tránsito compartieron las imágenes en las que se observa la imprudencia del peatón.
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Un accidente vial provocado por un peatón quedó grabado por medio de una cámara de vigilancia, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad compartió las imágenes, en las que se observa el momento en que dos hombres intentaban cruzar una calle a unos metros de una pasarela.
Uno de ellos decidió correr para atravesar la calle, pero no se percató que se acercaba un vehículo de dos ruedas y al conductor del mismo ya no le dio tiempo de frenar.
A pesar del impacto, el peatón se levanta tras haber sido atropellado. Sin embargo, el conductor quedó herido sobre la cinta asfáltica.
Mira aquí el video:
Las autoridades le hacen el llamado a los ciudadanos para que utilicen los pasos seguros, siendo en este caso la pasarela ubicada en el sector.