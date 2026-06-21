¡Vehículo volcado! Accidente afecta el tránsito en el Periférico esta noche

Una camioneta terminó volcada tras sufrir un percance vial la noche de este sábado.
OTRAS NOTICIAS: ¡Prenden en llamas! Poste y árboles se incendian en zona 16 (video)
Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió esta sábado en el Anillo Periférico y 10a. calle, en la zona 11 de la ciudad capital.
En el percance vial se vio involucrada una camioneta que impactó contra el muro del puente Mariscal en conexión con la colonia Las Charcas hacia la colonia Mariscal.
Cuerpo de bomberos arribó al lugar para brindarle asistencial al conductor, a quien le realizarán la prueba de alcoholemia, según indicó la Policía Nacional Civil (PNC).
Este accidente ha provocado tránsito lento en el sector debido a que uno de los carriles quedó obstaculizado a la espera de que sea retirado el vehículo.
En el lugar se encuentra la Policía Municipal de Tránsito (PMT) agilizando la circulación vehicular.