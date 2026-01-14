Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Se incendian vehículos consignados por la PNC

  • Por Geber Osorio
14 de enero de 2026, 17:48
Ciudad de Guatemala
Dos vehículos consignados por las autoridades quedaron calcinados. (Foto ilustrativa: istock)

Dos vehículos consignados por las autoridades quedaron calcinados. (Foto ilustrativa: istock)

El siniestro alarmó a vecinos y comerciantes del sector, ya que los automóviles se encontraban estacionados en la vía pública.

OTRAS NOTICIAS: Enfrentamiento armado en la San Juan deja cuatro capturados y armas incautadas

Dos vehículos se incendiaron la tarde de este miércoles 14 de enero, en la 40 calle de la zona 3 capitalina, en la salida hacia la avenida Bolívar.

Por motivos que aún se desconocen, ambos automóviles que habían sido consignados anteriormente por la Policía Nacional Civil (PNC) prendieron en llamas.

Los vecinos y comerciantes del sector se alarmaron al momento del siniestro, pero ninguna persona resultó herida y la situación quedó controlada.

En las imágenes se observa que los automotores quedaron calcinados y destruidos en gran parte, los cuales estaban estacionados en la vía pública a inmediaciones de la estación de la PNC.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar