Se incendian vehículos consignados por la PNC

El siniestro alarmó a vecinos y comerciantes del sector, ya que los automóviles se encontraban estacionados en la vía pública.
Dos vehículos se incendiaron la tarde de este miércoles 14 de enero, en la 40 calle de la zona 3 capitalina, en la salida hacia la avenida Bolívar.
Por motivos que aún se desconocen, ambos automóviles que habían sido consignados anteriormente por la Policía Nacional Civil (PNC) prendieron en llamas.
Los vecinos y comerciantes del sector se alarmaron al momento del siniestro, pero ninguna persona resultó herida y la situación quedó controlada.
En las imágenes se observa que los automotores quedaron calcinados y destruidos en gran parte, los cuales estaban estacionados en la vía pública a inmediaciones de la estación de la PNC.