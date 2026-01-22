Vence el plazo para actualizar tu residencia electoral

La actualización de la residencia electoral vence este jueves 22 de enero a la medianoche y es clave para votar en el lugar correcto y con plena validez legal.
TE PUEDE INTERESAR: Impulsan ley de cero tolerancia para castigar con mayor dureza el sicariato
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que este 22 de enero de 2026, a las 00:00 horas, finaliza el plazo para actualizar la residencia electoral, conforme al artículo 5 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
Este trámite es obligatorio cuando el ciudadano ha cambiado de municipio o departamento y debe realizarse, como mínimo, un año antes de la convocatoria a elecciones generales.
La residencia electoral corresponde al lugar donde la persona ha vivido de forma continua por al menos seis meses y su declaración se realiza bajo juramento; proporcionar información falsa constituye transhumancia electoral, un delito que vulnera la legalidad y transparencia del proceso democrático.
La actualización garantiza el correcto ejercicio del derecho al voto, permite asignar centros de votación cercanos, fortalece el padrón electoral y da certeza jurídica a quienes aspiran a cargos públicos.
Aunque este 22 de enero cierra el plazo para actualizar la residencia electoral, el empadronamiento continuará de forma permanente.
Posterior a esa fecha, el TSE enfocará sus esfuerzos en el Plan Nacional de Empadronamiento, especialmente dirigido a jóvenes que ya cumplieron 18 años y aún no están inscritos en el Registro de Ciudadanos, con miras a su participación en las elecciones de 2027.