¡Vendía pertenencias de un fallecido! Así lo descubrieron

El hombre fue retenido por la comunidad en el parque de San Vicente Pacaya, Escuintla.
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó la detención de Tomas "N", de 29 años, luego de haber negociado con vecinos del municipio de San Vicente Pacaya, quien pretendían vapulearlo tras descubrirlo vendiendo un armamento y algunas pertenencias de un hombre fallecido.
De acuerdo con los testigos, el hombre habría asfixiado a la víctima en horas de la madrugada y luego robó sus pertenencias para venderlas.
La PNC detuvo al sospechoso, quien sufrió golpes en distintas partes del cuerpo.