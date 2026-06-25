Venezolano muestra los daños de un edificio tras dos terremotos (video)

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Por medio de un video se observan los daños ocasionados por ambos terremotos.

Dos terremotos causaron daños y caos este miércoles 24 de junio en Venezuela. Los fuertes sismos tuvieron magnitud de 7.1 y 7.5, respectivamente.

En un video que se ha viralizado por medio de las redes sociales, se observan los daños que sufrió un edificio.

En las imágenes grabado por un ciudadano venezolano, se logra ver cuando baja varios pisos por las gradas, que las escaleras y las paredes presentan graves deterioros tras los terremotos de esta tarde.

"Que locura... acabó con el edificio", dice el habitante mientras continúa descendiendo del lugar.

En el ingreso del inmueble se observan los escombros que cayeron tras el movimiento telúrico que afectó a miles de personas y que ha dejado un número desconocido de víctimas.

Mira aquí el video:

Venezolano se graba corriendo las escaleras de su edificio mientras ocurría los dos terremotos que azotaron Venezuela, se pueden ver como las escaleras están agrietadas. pic.twitter.com/PWcRqTq87I — amilcarrock (@amilcarrock) June 25, 2026

Estado de emergencia

El gobierno de Venezuela decretó el estado de emergencia tras la tragedia ocurrida en Caracas y otras regiones.

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Las personas que abandonaron edificios en Caracas esperaron por más de una hora antes de volver.