Netflix cancela su serie más candente y esta es la verdadera razón

La candente serie que estrenó en 2021 fue cancelada tras el estreno de su segunda temporada, y finalmente han salido a luz los motivos.

Desde su estreno en 2021, la serie de Netflix "Sex/Life" logró cautivar a miles de espectadores alrededor del mundo por su candente e intrigante trama.

En ese sentido, la plataforma de streaming lanzó una segunda temporada el recién pasado 2 de marzo, lo que emocionó a sus fanáticos.

Sin embargo, las malas noticias llegaron cuando hace solo unos días se confirmó la cancelación de la serie. Ahora ha salido a luz el verdadero motivo de tal decisión.

La segunda temporada fue la última de la serie. (Foto: Men's Health)

Poco antes de conocerse la cancelación del proyecto, la protagonista de la serie, Sarah Shahi, estuvo expresando su molestia por varios factores con el gigante del streaming.

En una entrevista para el podcast "Not Skinny But Not Fat", de Amanda Hirsch, Shahi mencionó que para las filmaciones de la segunda temporada, la producción no les apoyó como lo hicieron en la primera entrega.

"No voy a ignorarlo, pero definitivamente no tuve el apoyo de la gente del programa en la primera temporada. Se convirtió en algo diferente para mí y no tengo miedo de decirlo", mencionó.

"Nunca volveré a trabajar para Netflix después de decir todo esto, pero no puedo mentir", dijo Sarah. "Definitivamente fue un desafío", añadió, sabiendo las repercusiones que tendrían sus palabras.

Cabe destacar que Netflix podría haber contemplado la cancelación de "Sex/Life" desde hace un tiempo, ya que la segunda temporada cerró algunos ciclos, lo que hizo que el final de la serie fuera "menos doloroso" para el público.