Vicepresidencia se pronuncia por solicitud de retiro de antejuicio

Asegura que la denuncia es ilógica y sin sustento jurídico.

La Vicepresidencia de la República se pronunció al respecto de la solicitud de retiro de antejuicio presentada por el Ministerio Público (MP), en contra de la vicepresidenta Karin Herrera, por supuestamente cometer el delito de incumplimiento de deberes, relacionado con la fuga de 20 reos de alta peligrosidad.

En una comunicación oficial, la Vicepresidencia calificó la denuncia como "política, ilegítima y espuria", y aseguró que "carece de sustento lógico y jurídico".

"Esto se hará valer en su momento y mediante los mecanismos correspondientes", señaló la Vicepresidencia.

El MP presentó la solicitud de retiro de inmunidad en la Corte Suprema de Justicia. (Foto: MP / Soy502)

El pronunciamiento surge luego de que el Ministerio Público solicitara el retiro de inmunidad a la vicepresidenta en el marco de una investigación en curso.

Hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre el procedimiento ni sobre los siguientes pasos que seguirá el caso en el ámbito judicial.

La solicitud de retiro de antejuicio fue presentada por la Fiscalía no solo contra la vicepresidenta Karin Herrera, sino también contra el presidente de la República, Bernardo Arévalo.

El MP busca investigarlos por el presunto delito de incumplimiento de deberes relacionado al caso.

La investigación se centra en la fuga de 20 reos de alta peligrosidad y miembros de la estructura criminal del Barrio 18, ocurrida en Fraijanes II.

Este escape provocó una crisis de seguridad y llevó al presidente Arévalo a reconocer una colusión estructural y cambiar a la cúpula del Ministerio de Gobernación.

El presidente también tiene una solicitud de retiro de antejuicio. (Foto: Archivo / Soy502)

El Ejecutivo ha desestimado la solicitud de antejuicio, calificándola de "política" e "ilegítima", en línea con la postura de la Vicepresidencia.

Este hecho se enmarca en la constante fricción entre el Gobierno y el Ministerio Público donde sus titulares han cruzado señalamientos.