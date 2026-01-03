Vicepresidenta de Venezuela exige liberación de Nicolás Maduro

-

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo el sábado que Nicolás Maduro es el "único presidente de Venezuela" y exigió a Estados Unidos su liberación.

Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una operación militar estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país.

Rodríguez, primera en la línea de sucesión en el poder, reiteró su pedido "de exigir la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores".

"Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro", recalcó Rodríguez en un Consejo de Defensa de la Nación, que dirigió junto a las cabezas de los poderes públicos del país, transmitido en cadena.

"Lo que hoy le hicieron a Venezuela, se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos se lo pueden hacer a cualquier país": Delcy Rodríguez, quien ha sido vicepresidente del régimen, en declaraciones tras ataques de Estados… pic.twitter.com/Qa9Vl88CsW — NTN24 (@NTN24) January 3, 2026

"Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional", agregó.

Contradictorio

Horas antes en una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump declaró que la vicepresidenta le dijo al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, que está "dispuesta" a cooperar con Washington.

Rodríguez mostró a las cámaras el decreto de "estado de conmoción exterior" firmado por Maduro tras el bombardeo de Estados Unidos.

#LaSillaEnVivo | Tras desconocerse su paradero, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez reapareció en un consejo transmitido por TV.



Calificó la captura de Maduro como "secuestro ilegal e ilegítimo" y aseguró que "se defenderá Venezuela y sus recursos naturales". pic.twitter.com/wJp3rEBqKP — La Silla Vacía (@lasillavacia) January 3, 2026

La medida otorga poderes especiales al gobernante ante un conflicto militar externo.

"Se activa toda Venezuela", aseguró Rodríguez, no obstante, en ausencia de Maduro.