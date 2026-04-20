Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Víctima de ataque armado posee orden de captura por asesinato

  • Por Susana Manai
19 de abril de 2026, 18:22
El herido permanece bajo custodia policial. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El herido permanece bajo custodia policial. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Según las autoridades el ataque ocurrió por un ajuste de cuentas entre pandillas. 

TE PUEDE INTERESAR: Explosión de bomba pirotécnica deja dos heridos en Totonicapán 

Ermitanio "N", de 48 años resultó herido durante un ataque armado registrado en Génova Costa Cuca, Quetzaltenango. Sin embargo, la víctima pasó a ser custodiado por las autoridades. 

El hombre sufrió heridas por proyectil de arma de fuego y fue trasladado a un hospital.

Un hombre que resultó herido en el ataque presentaba orden de captura por homicidio. (Foto: PNC)
Un hombre que resultó herido en el ataque presentaba orden de captura por homicidio. (Foto: PNC)

Tras el incidente, se confirmó que la víctima es solicitado por un juzgado de San Marcos sindicado del delito de asesinato y quedó bajo custodia policial mientras continúa su recuperación.

Según la Policía Nacional Civil (PNC) el ataque podría estar relacionado con un posible ajuste de cuentas vinculado a conflictos entre grupos rivales.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar