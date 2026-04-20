Víctima de ataque armado posee orden de captura por asesinato

Según las autoridades el ataque ocurrió por un ajuste de cuentas entre pandillas.
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Ermitanio "N", de 48 años resultó herido durante un ataque armado registrado en Génova Costa Cuca, Quetzaltenango. Sin embargo, la víctima pasó a ser custodiado por las autoridades.
El hombre sufrió heridas por proyectil de arma de fuego y fue trasladado a un hospital.
Tras el incidente, se confirmó que la víctima es solicitado por un juzgado de San Marcos sindicado del delito de asesinato y quedó bajo custodia policial mientras continúa su recuperación.
Según la Policía Nacional Civil (PNC) el ataque podría estar relacionado con un posible ajuste de cuentas vinculado a conflictos entre grupos rivales.