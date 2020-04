Victoria Ruffo se aísla: su esposo dio positivo con COVID-19

La actriz mexicana, Victoria Ruffo, tuvo que aislarse luego de que su esposo, Omar Fayad, diera positivo con coronavirus. Fayad es el gobernador de Hidalgo, Estado de México.

La famosa actriz mexicana no ha dado detalles acerca de su estado de salud, pero Fayad informó que ella y sus hijos se realizaron las pruebas y por el momento resultaron negativas.

Ruffo siguió el protocolo adecuado junto al resto de la familia y mantiene distancia de su pareja con el fin de evitar que las cosas se compliquen.

En una entrevista para el diario Milenio el gobernador dijo:

“Decidimos hacer tres protocolos: uno de aquí a 48 horas, para ver si no empeora mi circunstancia y si requeriría hospitalización. Otro protocolo por si tengo que salir del aislamiento e ir a una institución, ya sea al hospital "inflable", que es donde seguramente me trasladarían, o al (hospital) General y un protocolo para que la familia sepa qué hacer en caso de que yo presentara deficiencia respiratoria y me tuvieran que entubar. Espero no llegar a nada de eso, estoy muy positivo, pensando en positivo”.

Omar dio la noticia de que padecía COVID-19 a través de sus redes sociales. El mandatario estatal dijo que estaba en cuarentena y seguiría trabajando desde su casa. Poco después, dio nuevos datos acerca de sus síntomas, informando que se siente mucho mejor.

