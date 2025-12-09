Versión Impresa
Accidentes viales captados por la cámara de la Municipalidad de Jocotenango

  • Por Reychel Méndez
09 de diciembre de 2025, 10:54
Varios accidentes de tránsito en Jocotenango han sido captados en cámara. (Foto: Municipalidad de Jocotenango)

La Municipalidad de Jocotenango comparte ciertas recomendaciones para los pilotos debido a los múltiples accidentes de tránsito reportados en el área. 

La Municipalidad de Jocotenango compartió por medio de redes sociales un video donde recomienda a los pilotos y peatones que tomen precauciones al movilizarse en la vía pública. 

En el video, se muestran lapsos de videos tomados desde las cámaras de seguridad, donde se visualizan giros, maniobras apresuradas o ingresos a lugares de forma imprudente, tanto de conductores como de peatones. 

Además de indicar las recomendaciones, recuerdan la importancia del uso de señales de tránsito, de la responsabilidad como conductor y de no sobrecargar los vehículos con más pasajeros de lo permitido. 

