Accidentes viales captados por la cámara de la Municipalidad de Jocotenango

La Municipalidad de Jocotenango comparte ciertas recomendaciones para los pilotos debido a los múltiples accidentes de tránsito reportados en el área.
La Municipalidad de Jocotenango compartió por medio de redes sociales un video donde recomienda a los pilotos y peatones que tomen precauciones al movilizarse en la vía pública.
En el video, se muestran lapsos de videos tomados desde las cámaras de seguridad, donde se visualizan giros, maniobras apresuradas o ingresos a lugares de forma imprudente, tanto de conductores como de peatones.
Además de indicar las recomendaciones, recuerdan la importancia del uso de señales de tránsito, de la responsabilidad como conductor y de no sobrecargar los vehículos con más pasajeros de lo permitido.