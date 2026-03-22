VIDEO: Así fue el accidente del camión de carga que volcó en la carretera

El accidente de tránsito se registró en jurisdicción de Suchitepéquez, la mañana de este 21 de marzo.
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Una cámara de seguridad grabó el momento en que un camión que transportaba caña se accidentó en el kilómetro 126.5 jurisdicción de Río Bravo, Suchitepéquez.
El video se observa cuando una camioneta tipo agrícola se encuentra estacionada y en el carril contrario se acerca a alta velocidad el camión.
Un hombre se percata de la dirección que toma el camión y corre para ponerse a salvo.
Segundos después, el camión pierde el control y vuelca sobre el vehículo estacionado y unas personas que se encontraban en el área.
En otro video, se observa cómo testigos del hecho intentan apoyar a los heridos.
Por este accidente, bomberos trasladaron hacia un hospital a una mujer y a una niña de 2 años.
Hasta ahora se desconoce la causa del accidente.