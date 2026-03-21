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VIDEO: Los instantes posteriores al choque entre camión y un carro

  • Por Dulce Rivera
21 de marzo de 2026, 16:14
Un accidente de tránsito se registró este sábado 21 de marzo. (Foto: Redes sociales)

Un accidente de tránsito se registró este sábado 21 de marzo. (Foto: Redes sociales)

Un accidente de tránsito se registró este sábado en el kilómetro 126.5 jurisdicción de Río Bravo, Suchitepéquez. 

Te interesa: Así quedó el vehículo tras impactar contra un camión de carga

Un camión de carga que transportaba caña y una camioneta tipo agrícola chocaron este sábado 21 de marzo. 

Luego del choque, el vehículo de transporte pesado volcó y cayó sobre una mujer y una niña de 2 años. 

Los momentos posteriores al accidente de tránsito quedaron grabados en video, cuando testigos del hecho, intentaban ayudar a las víctimas. 

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Tiquisate, Escuintla, luego de haber permanecido soterradas por la caña y otros escombros.

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