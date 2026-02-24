Maniobra imprudente de conductor provoca choque con Transmetro (video)

Las cámaras de vigilancia municipales capturaron el momento exacto del percance.
Un percance vial ocurrió en la avenida Bolivar cuando un vehículo y una unidad de Transmetro colisionaron, luego que el conductor del vehículo particular virara en U tratando de realizar un cruce que no está permitido.
En las imágenes se observa que el conductor pretendía realizar un viraje prohibido, sin percatarse que el transporte público estaba demasiado cerca, incluso el Transmetro trató de esquivar al automóvil, pero terminaron impactando.
Al lugar se presentaron Bomberos Municipales donde prestaron atención y primeros auxilios. Del hecho se reportaron solo daños materiales en ambos transportes.
En este video se puede observar que los socorristas y agentes de tránsito se coordinan para restablecer el orden y ayudar a ls afectados.
Se recomienda transitar con precaución, seguir las indicaciones de los agentes y realizar virajes únicamente donde es permitido.