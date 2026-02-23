Viento arrasa con todo a su paso en Escuintla (video)

Varios videos han documentado los destrozos que han provocado los fuertes vientos.
Este lunes 23 de febrero los vecinos de Escuintla se vieron afectados por las lluvias y el viento que se ha llevado todo a su paso.
Un video muestra cómo en el parque central de Escuintla una ráfaga de viento se lleva un toldo y algunas sillas, mientras las palmeras revolotean fuertemente.
Además, un usuario compartió cómo se vivió el incidente en los alrededores de este parque, también se puede observar que varios conos de la PMT de la localidad son arrastrados por la corriente de aire.
Algunos motociclistas se detienen unos segundos mientras otros ciudadanos graban lo que sucedía.
Desde otro ángulo se puede observar que algunas bolsas de plástico vuelan por los aires. Mientras que algunos puestos que se cubrían con plástico casi salen volando.