Así quedó un tráiler luego de perder el control en Tecpán (Video)

En el lugar se mantiene cerrado el carril izquierdo hacia Occidente debido a que el tráiler no ha sido retirado.
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Durante la tarde de este martes 14 de julio, Bomberos Municipales Departamentales dieron primeros auxilios al conductor de un tráiler, luego que perdiera el control y terminara volcado en la carretera interamericana.
El vehículo quedó obstaculizando el carril izquierdo en el kilómetro 95.8, en jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango.
A pesar que solo se reportaron daños materiales, los bomberos permanecieron en el lugar debido a que combustible y aceite quedaron derramados sobre la cinta asfáltica.
Al lugar se presentaron agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), para coordinar el paso vehicular, ya que debido a que el transporte sigue obstruyendo la vía, se mantiene cerrado el carril izquierdo hacia Occidente.