Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Así quedó un tráiler luego de perder el control en Tecpán (Video)

  • Por Reychel Méndez
14 de julio de 2026, 20:40
Bomberos permanecieron en el lugar luego de atender al piloto del transporte debido a que líquidos inflamados quedaron derramados en la cinta asfáltica. (Foto: ASONBOMD)

Bomberos permanecieron en el lugar luego de atender al piloto del transporte debido a que líquidos inflamados quedaron derramados en la cinta asfáltica. (Foto: ASONBOMD)

En el lugar se mantiene cerrado el carril izquierdo hacia Occidente debido a que el tráiler no ha sido retirado.

OTRAS NOTICIAS: Sorprenden a adolescente con armas en una vivienda que era utilizada como guarida

Durante la tarde de este martes 14 de julio, Bomberos Municipales Departamentales dieron primeros auxilios al conductor de un tráiler, luego que perdiera el control y terminara volcado en la carretera interamericana.

El vehículo quedó obstaculizando el carril izquierdo en el kilómetro 95.8, en jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango. 

A pesar que solo se reportaron daños materiales, los bomberos permanecieron en el lugar debido a que combustible y aceite quedaron derramados sobre la cinta asfáltica.

Al lugar se presentaron agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), para coordinar el paso vehicular, ya que debido a que el transporte sigue obstruyendo la vía, se mantiene cerrado el carril izquierdo hacia Occidente.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar