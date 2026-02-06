Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Una docena de hombres armados! Así fue el ataque contra una vivienda en Izabal

  • Con información de Carlos Monroy/Colaborador
06 de febrero de 2026, 08:53
Tres personas heridas durante el enfrentamiento, una de ellas menor de edad. (Foto: Captura de video/Redes Sociales)

Tres personas heridas durante el enfrentamiento, una de ellas menor de edad. (Foto: Captura de video/Redes Sociales)

Abordo de cinco vehículos todo terreno, una docena de hombres, armados con fusiles, atacaron una vivienda en Los Amates, Izabal.

OTRAS NOTICIAS: Sacó su arma para "darle un susto", pero terminó asesinándolo

Una cámara de vigilancia captó el momento en que una docena de hombres (los que pueden verse en las imágenes), armados con fusiles, descendieron de cuatro vehículos y realizaron disparos contra una propiedad en el Barrio La Casona, municipio de Los Amates, Izabal. 

En las imágenes se puede observar que los atacantes visten supuestos uniformes tipo comando color negro con gorros pasa montaña a bordo de cinco vehículos. 

Tras iniciar el ataque, los guardaespaldas, que se encontraban dentro de la vivienda, repelieron el ataque armado. Tras varios segundos de intercambio de balas, los atacantes decidieron fugarse.

MIRA EL VIDEO:

Personas heridas

El ataque dejó a tres personas heridas: dos hombres, uno de ellos menor de edad y una mujer, quienes fueron asistidos en distintos centros hospitalarios.

Los heridos fueron identificados como Cristian España, de 25 años, originario y residente en Quiriguá. Presentaba dos heridas por proyectil de arma de fuego en miembro inferior derecho y fue trasladado hacia el hospital Santa bárbara ubicado en Morales, Izabal.

Andrés Orellana, de 17 años, residente de Los Amates; quién presentó una herida en el tórax y fue trasladado hacia el hospital de Zacapa.

El ataque fue en los Amates, Izabal y dejó tres heridos. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)
El ataque fue en los Amates, Izabal y dejó tres heridos. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

En una vivienda cercana al hecho resultó una herida Claudia Madrid, de 31 años y se le asistió por heridas en un dedo de la mano derecha y otra herida en el pómulo derecho por lo que no necesitó ser internada.

La herida no necesitó ser internada. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)
La herida no necesitó ser internada. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar