¡Una docena de hombres armados! Así fue el ataque contra una vivienda en Izabal

Abordo de cinco vehículos todo terreno, una docena de hombres, armados con fusiles, atacaron una vivienda en Los Amates, Izabal.

Una cámara de vigilancia captó el momento en que una docena de hombres (los que pueden verse en las imágenes), armados con fusiles, descendieron de cuatro vehículos y realizaron disparos contra una propiedad en el Barrio La Casona, municipio de Los Amates, Izabal.

En las imágenes se puede observar que los atacantes visten supuestos uniformes tipo comando color negro con gorros pasa montaña a bordo de cinco vehículos.

Tras iniciar el ataque, los guardaespaldas, que se encontraban dentro de la vivienda, repelieron el ataque armado. Tras varios segundos de intercambio de balas, los atacantes decidieron fugarse.

Comando armado de 20 sujetos, intentó ingresar a una residencia de una familia en Barrio La Casona, los Amates Izabal. Guarda espaldas de la familia repelieron el ataque. Se reportan varios heridos dentro del inmueble.

Personas heridas

El ataque dejó a tres personas heridas: dos hombres, uno de ellos menor de edad y una mujer, quienes fueron asistidos en distintos centros hospitalarios.

Los heridos fueron identificados como Cristian España, de 25 años, originario y residente en Quiriguá. Presentaba dos heridas por proyectil de arma de fuego en miembro inferior derecho y fue trasladado hacia el hospital Santa bárbara ubicado en Morales, Izabal.

Andrés Orellana, de 17 años, residente de Los Amates; quién presentó una herida en el tórax y fue trasladado hacia el hospital de Zacapa.

El ataque fue en los Amates, Izabal y dejó tres heridos. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

En una vivienda cercana al hecho resultó una herida Claudia Madrid, de 31 años y se le asistió por heridas en un dedo de la mano derecha y otra herida en el pómulo derecho por lo que no necesitó ser internada.