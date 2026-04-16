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Las boyas metálicas que ponen en peligro a conductores (video)

  • Por Reychel Méndez
16 de abril de 2026, 11:14
Un motorista y su pasajero terminaron en una cuneta tras accidentarse en carretera. (Foto: Captura de video)

Un motorista y su pasajero terminaron en una cuneta tras accidentarse en carretera. (Foto: Captura de video)

Vecinos de San Juan Chamelco, señalan riesgo para motociclistas en la carretera.

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Un video en redes sociales evidenció el momento en el que sucede un accidente de tránsito en un tramo de la carretera de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

En las imágenes se puede observar que la causa por la que el piloto pierde el control del vehículo son unas boyas de metal que estaban colocadas en la cinta asfáltica. 

Según testigos, las boyas han puesto en peligro a otros conductores ya que les hace perder la estabilidad. Asimismo, se puede observar que dos personas terminaron sufriendo el accidente y que un vehículo detiene la marcha para poder auxiliarlos.

Mira el video: 

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