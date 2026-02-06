Video: Cámara capta momento en que mujer es arrollada al intentar cruzar la calle

El vehículo involucrado transitaba a alta velocidad y no logró evitar el accidente vial.
Un accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad cuando una mujer intentaba cruzar una calle, en San Miguel Petapa.
El percance vial ocurrió la mañana del pasado lunes 2 de febrero cuando circulaban varios vehículos que en su mayoría cruzaban hacia su izquierda.
Sin embargo, en las imágenes se observa a una mujer que intentó cruzar la calle donde transitaba la minoría, sin percatarse que un vehículo de dos ruedas avanzaba a alta velocidad.
Por lo tanto, el conductor del mismo al intentar esquivar a esta persona, perdió el control cayendo de su vehículo de dos ruedas, el cual se deslizó e impactó con la víctima.
Mira aquí el video:
Se desconoce la gravedad de las heridas de ambas personas, quienes habían quedado sobre la cinta asfáltica tras el accidente.