¡Queda grabado! Fuerte accidente de tránsito deja dos heridos este viernes (video)

En el video se logra observar el momento en que sucede el percance vial, en donde dos personas cayeron al asfalto.
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Un fuerte accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad en la 7a. calle y 12 avenida, entre las zonas 3 y 4 de San Marcos.
En las imágenes se observa el momento en que dos personas que se conducen en una motocicleta, colisionan en un costado de una camioneta negra al llegar a la intersección.
Aparentemente ese segundo vehículo se pasó el semáforo en rojo, según se observa en una de las ventanas del edificio, en donde se ve que el semáforo estaba en verde para el lado donde circulaba la motocicleta.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar minutos después para atender a las dos personas que resultaron heridos tras el impacto, según indicaron medios locales.
Mira aquí el video:
Este percance vial ocurrió aproximadamente a las 5:35 de la mañana de este viernes 10 de julio.