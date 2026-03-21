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Así quedó el vehículo tras impactar contra un camión de carga

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de marzo de 2026, 12:13
Entre las víctimas estaba una menor de edad. (Foto: redes sociales)

Entre las víctimas estaba una menor de edad. (Foto: redes sociales)

Una mujer y una menor de dos años fueron víctimas de este hecho, indicaron los Bomberos Voluntarios.

EN CONTEXTO:  Cargamento de caña cae sobre peatones en Suchitepéquez (video)

Durante la mañana del 21 de marzo, una camioneta tipo agrícola y un camión que transportaba caña chocaron cuando conducían sobre el km. 126.5 CA2, jurisdicción del municipio de Río Bravo, en Suchitepéquez.

El pesado cargamento del transporte al perder el equilibrio, se soltó y cayó sobre una mujer y una niña de dos años.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Tiquisate, Escuintla, luego de haber permanecido soterradas por la caña y otros escombros. 

La parte frontal de la camioneta quedó destruida.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

El lugar también se evidenciaron láminas y estructuras de una parada de bus como resultado del fuerte impacto.

(Foto: redes sociales)
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