Cámara capta el momento en que jóvenes rozan con una lámina (video)

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que los jóvenes se topan con las láminas.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en el que dos jóvenes a bordo de una motocicleta terminan golpeándose contra el techo de una vivienda.
El hecho se registró en el kilómetro 12 de la ruta al Atlántico. Según la información proporcionada del video, el hecho sucedió durante la tarde del pasado 1 de junio.
Las imágenes muestran que dos personas a bordo de una moto se incorporan a una calle con una bajada pronunciada.
Tras avanzar unos metros se acercan a una vivienda y terminan golpeados y heridos por las láminas que sobresalían del techo del domicilio.
Asimismo, se nota que segundos después del percance, varias personas dirigen su mirada al accidente. Hasta ahora, se desconoce el estado de salud de los implicados.
Mira el video: