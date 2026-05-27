Se sube sobre un arriate central y termina derrapando (video)

Manejaba a gran velocidad, no se detuvo al ver el arriate central y tras unos metros terminó cayendo del vehículo.
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Un video en redes sociales se ha popularizado luego que un motorista sufriera un accidente de tránsito en el tramo que conduce de Ciudad Real a la Avenida Petapa.
En el video se muestra que un motorista se conduce a gran velocidad en medio de los carriles, tras intentar rebasar a un camión, termina subiéndose al arriate central de esta vía.
Luego de avanzar algunos metros sobre el arriate, el piloto pierde el control y termina cayendo al suelo junto a la motocicleta.