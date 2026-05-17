(VIDEO) Neymar vive con Santos una jornada de llanto y caos

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A horas de conocerse la convocatoria de Brasil para el Mundial, un error arbitral sacó este domingo de la cancha a Neymar, quien estuvo con la emoción a flor de piel, entre protestas del astro y del Santos, que perdió 3-0 en casa ante el Coritiba en la 16ª fecha del Brasileirão.

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El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, anunciará el lunes su lista final de 26 jugadores para la Copa del Mundo de Norteamerica 2026, con Neymar como la gran interrogante.

En medio de la expectativa, el 10 del Peixe no pudo contener el llanto este domingo cuando escuchó emocionado el himno brasileño antes del inicio del partido, formado entre los titulares.

Su polémica salida ocurrió en el minuto 65, ya con el marcador 3-0 a favor del Coritiba por goles de Breno en el 5' y el 20' y Josué, de penalti, en el 39'.

Con un resultado que deja a Santos nuevamente al borde del descenso, a falta de completarse la jornada, el técnico Cuca decidió dar entrada al hijo del exinternacional brasileño Robinho, Robinho Jr.

El cuarto árbitro levantó el cartel indicando el cambio, con el 10 de Neymar y el 7 de Robinho Jr, pero Cuca había solicitado la salida del número 31, Gonzalo Escobar, según los reclamos santistas.

A Neymar Jr lo sacaron a la fuerza del campo. pic.twitter.com/rrGCBQPzVz — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) May 17, 2026

Mientras tanto, el delantero de 34 años estaba fuera del campo para recibir atención médica.

Aunque Neymar reclamó con dureza a los árbitros y mostró ante las cámaras de TV un papel manuscrito que mostraba que el entrenador había pedido la salida de Escobar, con el dorsal 31, Robinho ya había entrado y no se podía echar atrás la sustitución.

Máximo anotador histórico del Scratch, con 79 goles, la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain aún no ha sido convocado en el ciclo de Ancelotti.