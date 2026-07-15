VIDEO: conductor pierde el control de su vehículo y vuelca en Villa Hermosa

Una cámara de seguridad del lugar captó el momento del accidente.
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Un accidente de tránsito fue registrado y captado en video en la ruta principal de Prados de Villa Hermosa, San Miguel Petapa.
Según las imágenes, el conductor de un vehículo intenta incorporarse a la ruta principal, cuando choca contra el bordillo central y termina volcado sobre la calle.
Varios vecinos se acercaron para ayudar al conductor y poder enderezar el auto.
El hecho solo dejó daños materiales.
Mira aquí el video:
Autoridades reportan que la distracción por el uso del celular y el irrespeto a la señalización vial aumentan el riesgo de colisiones contra bordillos.
Durante la época de lluvia, el asfalto mojado reduce la adherencia de las llantas, lo que facilita que los vehículos pierdan la estabilidad.