(VIDEO) Real Madrid arranca el 2026 con goleada y hat-trick de Gonzalo

El Real Madrid firmó una noche redonda en el Santiago Bernabéu al imponerse con autoridad 5-1 al Real Betis, en un duelo que abrió el 2026 y que estuvo cargado de intensidad, lucha y emociones, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga.

La gran figura del encuentro fue el canterano Gonzalo García, quien vivió una velada inolvidable al marcar tres goles y convertirse en el héroe merengue en un momento clave de la temporada. Ante la baja de Kylian Mbappé, quien se reportó lesionado y podría estar fuera varias semanas, Xabi Alonso apostó por el joven delantero español, y la decisión no pudo ser más acertada. Gonzalo respondió con personalidad, carácter y eficacia, demostrando que está listo para asumir retos mayores.

El canterano abrió el marcador al minuto 20, tras una jugada colectiva que encendió las gradas del Bernabéu y marcó el rumbo del partido. Ya en la segunda mitad, Gonzalo volvió a aparecer al 50 para firmar el 2-0, confirmando su olfato goleador y su gran noche. El dominio blanco se mantuvo y al minuto 56, Raúl Asensio amplió la ventaja con el 3-0, reflejando el buen momento colectivo del equipo dirigido por Alonso.

El Real Betis no bajó los brazos y encontró recompensa a su insistencia al minuto 66, cuando Cucho Hernández descontó para el 3-1, generando un breve suspenso en el encuentro. Sin embargo, el Real Madrid supo manejar los tiempos y cerrar el partido con jerarquía. Al 82, Gonzalo García completó su noche soñada al marcar el 4-1, sellando su triplete y desatando la ovación de todo el estadio.

El delantero salió de cambio al minuto 89, recibiendo una cálida ovación del Santiago Bernabéu, consciente de que fue testigo del nacimiento de una nueva figura blanca. Una noche que Gonzalo García difícilmente olvidará y que quedará marcada como su consagración en el primer equipo. Fran García sentenció la victoria con el 5-1 al 90+4.

Con este triunfo, el Real Madrid suma 45 puntos en 19 jornadas y se mantiene firme en la pelea por el liderato, quedando a cuatro unidades del Barcelona, que lidera con 49. Más allá del resultado, el partido dejó claro que el conjunto merengue sigue compitiendo con ambición, carácter y una cantera que responde cuando más se le necesita.