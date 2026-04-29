Capturan a dos hermanos durante allanamientos

En distintas residencias se localizaron ilícitos y cuatro personas terminaron capturadas
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Durante un operativo realizado en los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu se logró la captura de varias personas, entre ellas dos hermanos. Además se decomisaron varios ilícitos, productos del narcomenudeo.
Policías antinarcóticos desarrollaron siete allanamientos donde localizaron a Luis y Jackeline "N", de 23 y 22 años. Asimismo se capturó a María "N", de 29 y Brenda "N", de 45, a quienes se les vincula a trabajar con la venta de drogas. Además, en las residencias donde los capturaron les encontraron distintos ilícitos.
Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes incautaron droga, un fusil, un vehículo, teléfonos celulares y dinero en efectivo .
Según el reporte de la Policía Nacional Civil en total se incautó un fusil de asalto con dos tolvas y 36 municiones, 213 bolsas y siete envoltorios de marihuana, 32 bolsas con metanfetaminas, tres bolsas con piedras de crack, 47 colmillos y cuatro bolsas con cocaína.
Además, se localizaron cinco celulares, una camioneta, Q2 mil 571 en efectivo y una libreta con anotaciones, direcciones y números telefónicos. Todos los hallazgos fueron embalados y servirán para fortalecer las investigaciones correspondientes.