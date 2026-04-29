Capturan a dos hermanos durante allanamientos

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En distintas residencias se localizaron ilícitos y cuatro personas terminaron capturadas

Durante un operativo realizado en los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu se logró la captura de varias personas, entre ellas dos hermanos. Además se decomisaron varios ilícitos, productos del narcomenudeo.

Policías antinarcóticos desarrollaron siete allanamientos donde localizaron a Luis y Jackeline "N", de 23 y 22 años. Asimismo se capturó a María "N", de 29 y Brenda "N", de 45, a quienes se les vincula a trabajar con la venta de drogas. Además, en las residencias donde los capturaron les encontraron distintos ilícitos.

Los ilícitos son producto del narcomenudeo. (Foto: PNC)

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes incautaron droga, un fusil, un vehículo, teléfonos celulares y dinero en efectivo .

Según el reporte de la Policía Nacional Civil en total se incautó un fusil de asalto con dos tolvas y 36 municiones, 213 bolsas y siete envoltorios de marihuana, 32 bolsas con metanfetaminas, tres bolsas con piedras de crack, 47 colmillos y cuatro bolsas con cocaína.

Las incautaciones servirán para reforzar las investigaciones en curso. (Foto: PNC)

Además, se localizaron cinco celulares, una camioneta, Q2 mil 571 en efectivo y una libreta con anotaciones, direcciones y números telefónicos. Todos los hallazgos fueron embalados y servirán para fortalecer las investigaciones correspondientes.