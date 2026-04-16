Surgen imágenes de cómo sucedió el accidente que dejó un fallecido en Amatitlán

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El video de una cámara de seguridad reveló como sucedió el accidente de Amatitlán

Este jueves 16 de abril se reportó un accidente de tránsito en Amatitlán que dejó a un motorista sin vida. Una cámara de vigilancia logró evidenciar cómo sucedió el hecho.

Este percance sucedió en el kilómetro 27.5 de la ruta al Pacífico, cuando un motorista intentó rebasar en medio de dos carriles, ambos estaban ocupados por transportes de carga pesada.

En las imágenes se puede observar que el motorista no logró calcular el espacio, perdió el control cayendo a la cinta asfáltica y terminó arrollado por uno de los camiones.

Así sucedió el accidente de tránsito en Amatitlan que dejó a un motorista fallecido pic.twitter.com/dqkzVfxfpc — teinformogt (@teinformogt) April 16, 2026

Tras el accidente quedó obstaculizado el paso, afectando el tránsito por varios kilómetros mientras que las autoridades realizan las diligencias de ley.

El hecho ha provocado aumento en la carga vehicular por lo que los agentes de tránsito recomiendan buscar rutas alternas.