"¡Tengo miedo, no te vayas!" El video de terremoto en Venezuela que ha enternecido

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Las imágenes que muestran al hombre protegiendo a su esposa, han conmovido.

Los dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 derrumbaron el miércoles numerosos edificios de viviendas en Venezuela.

Desde entonces se ha activado la búsqueda de sobrevivientes atrapados entre los escombros en Caracas y otros lugares en el norte del país.

El terremoto se sintió incluso en Colombia, donde viven casi 3 millones de venezolanos. Sonaron alarmas y evacuaron edificios, aunque no se registraron daños materiales ni víctimas. Tampoco hay colombianos afectados en Venezuela, según la Cancillería.

Conmovedor video

Varios videos que circulan en redes sociales han reflejado la magnitud de los terremotos.

Uno de ellos ha conmovido a los usuarios, pues muestra a una pareja de la tercera edad que está en su casa cuando comienza a temblar.

La mujer entra en pánico, pero de inmediato su pareja se acerca para tomarla de la mano y protegerla.

"Tengo miedo, no te vayas", le dice, a lo que él responde, "No, no, aquí estoy".

Mira aquí el video:

Se dio a conocer un video de un anciano en Venezuela que al sentir el terremoto se paró a proteger a su esposa.



Mi corazón se conmueve ante estas imágenes. pic.twitter.com/s0LZ6tRAjl — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) June 25, 2026

Rescatistas de todo el mundo están llegando a la zona del desastre para apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas.

Un equipo militar de 250 rescatistas y personal médico de México viaja este jueves. Los rescatistas mexicanos son reconocidos en el mundo como especialistas en estructuras colapsadas.