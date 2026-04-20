"Es un error de apreciación", dice Villeda tras ser excluido de contienda para fiscal

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió a los motivos por los cuales la Comisión de Postulación para fiscal general lo excluyó del proceso.

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El viernes 17 de abril, la Comisión de Postulación para elegir candidatos a Fiscal General excluyó al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, del proceso.

Esto tras varias horas de discusión entre los integrantes con el argumento de que el actual funcionario no alcanzara la nota mínima para ser elegible dentro de la nómina.

La razón, es que Villeda se inscribió ante el Registro de Abogados de la Corte Suprema de Justicia hasta este año, y ese fue el documento usado por la postuladora para contabilizar los años de experiencia.

"En realidad, es la primera vez en todos los procesos en los que he participado que se toma como referencia el día o la fecha en que uno se inscribe en el registro de abogados de la Corte Suprema de Justicia. El tema es que la habilitación para ejercer una profesión no la da, por ejemplo, en el caso de los abogados, el registro de la Secretaría de la Corte Suprema, sino que lo da la colegiación que uno hace en el colegio de abogados", aseguró.

Agregó que a su criterio se debe tomar en cuenta la constancia del Colegio de Abogados, pues incluso la Constitución establece que entre los requisitos para ser fiscal general, está ser abogado y colegiado.

"Como yo toda la vida he sido juez, nunca he litigado en el ámbito privado, nunca tuve la necesidad de inscribirme en este registro. De hecho, muchos jueces y fiscales se han comunicado conmigo este fin de semana manifestándome de su preocupación porque ellos tampoco están inscritos en el registro de abogados, porque las personas que hemos hecho carrera judicial o carrera fiscal no es necesario que estemos inscritos en este registro, sino hasta que pasamos al ámbito privado a litigar o a ejercer el notariado", dijo.

Posteriormente dijo: " Creo que es un error de apreciación de parte de la Comisión de Postulación hacer esta ponderación a partir de este registro".

Presenta amparo

Villeda aseguró que ya interpuso un amparo, Además se presentó ante la Comisión de Postulación en donde entregó un memorial.

"Creo que, en mi caso, mi experiencia profesional está ahí a la vista de todos. Nadie la puede ignorar, es un hecho notorio. Ahora, si se quiere tomar en cuenta otro tipo de circunstancias, lo que sucede es que me deja en desventaja con respecto a otros candidatos y me asignan de 50 posibles puntos una nota de 0 puntos que fija la nota final en 41", dijo.

"Este requisito no se había solicitado en ninguna oportunidad, porque no es una condición necesaria, por ejemplo a las personas como yo que han hecho carrera judicial o a quienes han hecho carrera fiscal", agregó.

Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presenta memorial ante Comisión de Postulación para Fiscal General.



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Por último señaló que esta es la tercera ocasión en la que compite para ser fiscal general. En el 2010 ingresó a la nómina de los seis finalistas y en el 2014 también se analizó la situación actual y se concluyó que "por la condición de juez de carrera, no era requisito estar inscrito ante el registro de la CSJ".